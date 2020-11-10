Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan program, daha sonra Adnan Bahat Çok Programlı lisesi Konferans Salonunda devam etti.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu, şarkılar seslendirdi.
Programa, Kaymakam Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Oltulu, İlçe Jandarma Komutanı jandarma Binbaşı Erkan Sağındık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, öğretmenler katıldı.
- Kaynak: AA
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