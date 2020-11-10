Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Törende Kaymakam İhsan Emre Aydın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çalınan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.
"Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İlçede görev yapan müzik öğretmenlerinden ve öğrencilerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven, AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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