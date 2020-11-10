Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven , AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçede görev yapan müzik öğretmenlerinden ve öğrencilerden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi.

"Atatürk ve 10 Kasım " konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

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