Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Programda pandemi kurallarına uyularak maske ve sosyal mesafeye dikkat edildi.

Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı , Emniyet Müdürü İsmail Şahin , Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dörtyol Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05 geçe saygı duruşu bulunarak ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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