Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Çay ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Dörtyol Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saat 09.05 geçe saygı duruşu bulunarak ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Emniyet Müdürü İsmail Şahin, Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda pandemi kurallarına uyularak maske ve sosyal mesafeye dikkat edildi.
- Kaynak: AA
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