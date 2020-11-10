Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Programda günün anlam önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve daha sonra Atatürk konulu resim sergisi gezildi.
Kadirli Belediyesince, Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı yanında yapılan anma programında da Belediye Başkanı Ömer Tarhan anıta karanfil bıraktı.
Buradaki anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Vatandaşlara helva ikram edildi, Atatürk baskılı Türk bayrağı ve "Nutuk" kitabı hediye edildi.
- Kaynak: AA
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