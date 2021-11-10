Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında, saygıyla anıldı.
Kütahya'da, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler, Vali Ali Çelik, Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık tarafından konuldu.
Sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Kaynak: AA
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