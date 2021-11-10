Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla adeta durdu.

İstanbul'da işine giden çalışanlar, okuluna giden öğrenciler, üst geçitlerde ve durakta bulunanlar, sokak satıcıları, 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Bazı İstanbullular evlerinde, bazıları iş yerlerinden çıkarak kapı önlerinde saygı duruşuna katılırken öğrenciler de yurtların balkonlarında Atalarını andı.

Kentin ana caddelerinde, sokaklarında da saat 09.05'te trafik dururken, araçlarından inen sürücüler korna çalarak saygı duruşuna eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de sürücülerin araçlarını durdurarak anmaya katıldığı gözlendi.

Yön tabelalarında "1881-?" ibaresi bulunan metrobüs, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında da yolcular sirenlerin çalmasıyla ayağa kalktı. Bazı metrobüsler de bu sürede duraklarda bekleyerek saygı duruşuna katıldı.

Galata Köprüsü'ndeki balıkçılar, parklarda ve sahillerde yürüyen İstanbullular da saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

İstanbullular saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'na da eşlik etti.

Kente görev yapan polis ekipleri de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşuna katıldı.