Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı.
Edirne'de Atatürk Anıtı'ndaki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.
Ardından protokol üyeleri Edirne Belediye binasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ziyaretinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk Odası'nı ziyaret etti.
Anma Edirne Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.
Trakya Üniversitesi'nde de anma programı düzenlendi.
Üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer Atatürk büstüne çelenk sundu.
Öğrenciler ve öğretim üyeleri 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı'nı okudu.
Atatürk'ün yazdığı şiirlerin okunmasıyla devam eden programda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Sabri Can Sannav, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını söyledi.
Kaynak: AA
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