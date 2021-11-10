Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde anıldı.
Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ali Gökay ve Belediye Başkan Vekili Bekir Ay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bekir Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Yeşilyurt
Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı okundu.
Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, daire ve kurum amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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