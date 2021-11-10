Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz - Son Dakika

Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, daire ve kurum amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

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