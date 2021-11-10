Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Törene Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım , sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

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