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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2021 11:42
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Samsun, Tokat, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Çorum'da anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Samsun, Tokat, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Çorum'da anıldı.

Samsun Onur Anıtı'ndaki törende Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, anıta çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Vali Dağlı, burada yaptığı konuşmada, "Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk. Vefatınızın 83. yıl dönümünde şahsınızı sevgiyle ve özlemle anmak üzere huzurundayız. Eseriniz olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin ortak görevidir." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Anıt Alanı'ndaki törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Tören, Atatürk'ü anma programıyla son buldu.

Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı okundu.

Tören, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'ndaki Atatürk'ü anma programıyla sona erdi.

Çorum

Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlarca Atatürk Anıtı'na çiçek bırakılan törenin ardından, anıtın etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

Sinop

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Ömer Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, çelenk bıraktı.

Yağmur altında yapılan törende saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sona eren programa İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından program sona erdi.

Programa Vali Avni Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ile kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.

Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Çankırı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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