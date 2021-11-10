Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Sarıkamış ilçesinde anma program düzenlendi.
Program Sarıkamış Tören Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Tugay Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Törene, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay İsa Ünlü, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi'nde devam eden programda, Atatürk'ün hayatını anlatan video sunumu yapıldı.
Gazi Paşa İlk ve Orta Okulu öğrencilerinin şiirler okuduğu program, Atatürk'ün sevdiği şarkıların söylenmesi ve zeybek gösteriyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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