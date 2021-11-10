Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Araban ilçelerinde anma programları düzenlendi.

İslahiye ilçesinde Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen tören de Kaymakam Mustafa Anteplioğlu ve Belediye Başkanı Kemal Vural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okundu.

İlçedeki anma programı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.

Nurdağı ilçesinde ise Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Kaymak Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Araban ilçesinde de Araban Anaokulu bahçesinde yapılan törende Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.