Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Malatya'da anıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Aydın Baruş, Anıt Şeref Defteri'ne, "Anadolu'nun dört bir taraftan işgal edilerek istiklal ve istikbalimizin sömürgeci güçler tarafından esaret altına alınmak istendiği karanlık günlerde, eşsiz liderliğinizde yekvücut olan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın ve milletimizin verdiği cansiperane savaşlar neticesinde kazanılan zaferler Türk milletinin makus talihini değiştirmiştir. Bizlere bağımsız ve hür yaşayabileceğimiz bir vatanı hediye eden zatı aliniz başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarınız, aziz şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılma uğrunda yılmadan mücadele etmekte kararlıyız. Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, gelecek nesillerimize daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz." diye yazdı.

Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda devam eden programda, şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.