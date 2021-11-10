Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yılı dolayısıyla Midyat ilçesinde tören düzenlendi.
Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Solmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu çelenk sundu.
Milli İrade Ortaokulunda düzenlenen törende de, öğrenciler şiirler okudu, sinevizyon gösterisi yapıldı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Mevlut Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Abdurrahim Kaplan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, kamu kurum kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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