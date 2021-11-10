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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2021 15:45
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde anıldı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Ünsal tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından, " Selanik'ten Cumhuriyet'e Atatürk" oratoryosu sahnelendi. Ödül töreni ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından program sona erdi.

Programlara Tosya Kaymakamı Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriya Özmen, Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

Taşköprü

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Kültür Merkezi'nde Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikle devam eden programda şiirler okundu.

Programa Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Velioğlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Tosya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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