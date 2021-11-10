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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2021 15:46

Törenden genel görüntüler Çelenklerın sunulması Saygı duruşu ve istiklal marşını okunması Öğretmenevinde düzenlenen program Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Öğrencilerin hazırlamış olduğu etinlikten görüntü MUŞ - Muş'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,...

Törenden genel görüntüler

Çelenklerın sunulması

Saygı duruşu ve istiklal marşını okunması

Öğretmenevinde düzenlenen program

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması

Öğrencilerin hazırlamış olduğu etinlikten görüntü MUŞ - Muş'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı.

Hükümet Konağı önündeki düzenlenen törende, Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenevi konferans salonunda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren programda konuşma yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bu millet sevdiği insanları asla unutmadığın söyledi.

Bu millet için vefanın çok önemli olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"1938'den bu yana büyük zorluklarla hürriyet mücadelesi ile bu genç cumhuriyeti kurulmasını sağlayan Atatürk'ümüzü ve onun dava arkadaşlarını bu aziz millet hiç unutmadı. Fakat Cumhuriyetimiz genç olsa da devletimiz öyle çok genç devlet değil, kadim bir devlettir. Biz 1923'ten beri Anadolu'da var olan bir devlet değiliz. Biz 1071 hatta öncesinden bu coğrafyada devlet olarak var olan örgütlenmiş aziz bir milletin torunlarıyız. Bu millet, şehidine gazisine hürmetkardır. Bizim şehitlerimiz son derece önemlidir. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerine her zaman saygılı bir millettir. Bazı densizler çıkabilir, ama bu milletin özü bu milletin büyük çoğunluğu işte bu kadim devlet geleneğinden ve ince ruhtan esinlenen bir millettir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün slayt gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı "Atatürk Oratoryosu" sunumu yapıldı.

Törene, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, İlker Gündüzöz, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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