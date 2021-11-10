Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Tören kapsamında, dış hatlar giden yolcu bölümündeki sergi alanındaki törende katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Törene, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Halil Avşar, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Parasız, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, İSG CEO'su Berk Albayrak ile havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.
Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, sosyal medya hesaplarından Atatürk anısına videolu bir mesaj paylaştı.
Kaynak: AA
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