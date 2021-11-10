Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG, sosyal medya hesaplarından Atatürk anısına videolu bir mesaj paylaştı.

Törene, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Halil Avşar , Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Parasız, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam , İSG CEO 'su Berk Albayrak ile havalimanı çalışanları ve yolcular katıldı.

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