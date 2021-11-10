"10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" - Son Dakika

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini ve solistliğini İbrahim Yazıcı yaptı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) tarafından Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı münasebetiyle " 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlendi.

Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu

Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi