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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

6 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulundu.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:03 Kaynak: AA
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