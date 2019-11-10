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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında İstanbul Havalimanı'nda anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında İstanbul Havalimanı'nda anıldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi asıldı.

Öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapılan tören için havalimanı personeli ve yolcu toplanırken, çalışanlar ve yolcular sirenlerin çalmasıyla 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik ettiği, bazılarının ise o anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü.

İstiklal Marşı'nın okunduğu anma töreni alkışlar eşliğinde sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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