Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Kadıköy'de, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturdu.

"Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi, saat 09.05'te Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verdi.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri"nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

"Ata'ya Saygı Zinciri"ne katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bütün Kadıköy'ün birlik içerisinde, el ele atasının yolunda gittiğini göstermek için kurulan bir zincir. Atatürk, Kadıköy ve tüm Türkiye'nin vazgeçilmezidir. Birlik ve beraberliğimizi bu zincirle gösteriyoruz. Bugün bütün Türkiye burada. Bütün Türkiye olarak Atatürk'ün yolunda gittiğimizi, onu andığımızı, onun devrimlerine sahip çıktığımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak eşlik etti.