Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Son Dakika Politika Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM İdare amirleri AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Gök'ün, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından TBMM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polisler Atatürk Anıtı'nın önünde saygı nöbeti tuttu.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:19:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]