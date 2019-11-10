Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Çin'in başkenti Pekin'de anıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Çin'deki Türk vatandaşlarının katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu kısa film izlendi.

"Atatürk, devlet liderliğindeki üstün kabiliyetiyle konuşulmaya başlanmıştır"

Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, burada yaptığı konuşmada, "Atatürk'ü anmanın en doğru yolunun, O'nun eylemlerini ve işaret ettiklerini doğru anlayarak, değerleri zihnimizde köklendirmek olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, Türk milletinin tüm zorlukların üstesinden geleceğine, varlığını ve bağımsızlığını sonsuza dek mahfuz tutacağına yönelik inancının bir an olsun sarsılmadığını belirten Önen, şunları söyledi:

"Bu kanaati, bu vatanın evlatlarının savaş meydanında ve cephe gerisindeki cesaretini gördükçe daha da kuvvetlenmiştir. İçinde bulunulan koşulların acımasız çetinliğine ve art arda yapılan savaşların yıprattığı halkımızın sefaletine rağmen bu sarsılmaz inançla zafere odaklanıp, 'ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, vatanımızı müstemleke olarak görmeye can atan devletlerin iştahına karşı durmuş ve dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kurtuluş destanının yazılmasına öncülük etmişlerdir.

Harabeye dönmüş bir imparatorluğun küllerinden, taptaze bir ruhla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının akabinde Atatürk, bu kez dünyada askeri dehasıyla değil, devlet liderliğindeki üstün kabiliyetiyle konuşulmaya başlanmıştır."

Önen, Atatürk'ün diplomatik başarılarıyla kısa sürede yeni Cumhuriyet'in dünya ülkeleri arasında saygın bir konuma kavuşmasını sağladığını, peş peşe gerçekleştirdiği devrimlerle çehresi ve dimağı yenilenen ulusa yepyeni ufuklar açtığını vurguladı.

"Bütün dünyada takdir ve hayranlıkla yad edilmektedir"

Her 10 Kasım'da Atatürk'ün kısa ve özverili yaşamına sığdırdığı başarıları ve Türk milletinin en çok ihtiyaç duyduğu anda dümenin başına geçmesini, O'nun öncülüğünde tarifsiz fedakarlıklarla kurulmuş Cumhuriyet'in değerini düşündükçe ve anladıkça insanların duygulandığını belirten Önen, "O sadece ülkemizde değil, destansı Kurtuluş Savaşımızın emperyalizme karşı verilen mücadelede nice milletlere cesaret kaynağı olmasından mütevellit, bütün dünyada takdir ve hayranlıkla yad edilmektedir." diye konuştu.

Büyükelçi Önen, şunları kaydetti:

"O'nun gösterdiği istikamette yeni bir devlet kurulurken, geleneksellikle modernitenin evrensel değerler temelinde birleşmesi, müstesna bir emsali yaratılmıştır. İslam alemi içinde hala eşi bulunmayan bu güçlü sentez, ülkemizin demokratik ve laik yapısının, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne bağlılığının, geniş kültürel evreninin ve güçlü toplumsal birliğinin temelini teşkil etmektedir. Ülkemiz bugün, bu temel ve O'nun getirdiği kazanımlar sayesinde bölgesinde farklı ve güçlü ve ilham kaynağıdır."

Önen, Atatürk'ün fikirlerinin ve eserlerinin Türk milletince sonsuza kadar yaşatılacağını vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlere rahmet diledi.