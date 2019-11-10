Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

NUR Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğince elçilik binasında düzenlenen törene, Kazakistan'daki Türk kurumları temsilcileri, Türk diplomatlar ve Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk hakkında kısa film gösterildi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe kursu kursiyerlerince şiirler okundu, Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği İkinci Katibi Buğra Sır, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ömrünü halkın özgürlüğünü sağlayacak kapsamlı reformlara adadığına işaret ederek, "Bugün çok iyi biliyoruz ki, ülkemizde kadın hakları başta olmak üzere vatandaşlarımızın sahip olduğu pek çok siyasi ve sosyal hak, Atatürk'ün vizyoner liderliği olmadan bu kadar erken tarihlerde ve sancısız bir şekilde elde edilemezdi." ifadelerini kullandı.