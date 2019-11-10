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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Kızılay'da bekleyen vatandaşlar Sirenin çalması Vatandaşların saygı duruşunda bulunmaları ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Ankara'da anıldı.

Kızılay'da bekleyen vatandaşlar

Sirenin çalması

Vatandaşların saygı duruşunda bulunmaları ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Ankara'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndAa saygı duruşunda bulundu.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Kızılay, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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