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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Antalya'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Antalya'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Çavuşoğlu, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakika saygı duruşunda bulunulan törende İstiklal Marşı okundu, ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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