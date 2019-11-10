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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da törenle anıldı.

Cakarta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burak Ali Karacan'ın ev sahipliğinde, büyükelçilikte düzenlenen anma törenine, İkinci Katip Batuhan Baçkır ve Askeri Ateşe Albay Burak İnan'ın yanı sıra elçilik çalışanları ve ülkede yerleşik bazı Türk vatandaşları katıldı.

Baçkır, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün taşıdığı anlamın hiçbir zaman azalmayacağını vurguladı.

Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinin herkesin yolunu aydınlatmaya devam ettiğinin altını çizen Baçkır, "Bu inanç ve anlayışla, 'en büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere, yani bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, O'nun koyduğu hedefler doğrultusunda yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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