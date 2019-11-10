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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Bakü'de törenle anıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Bakü'de törenle anıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, büyükelçilikteki Türk Bayrağı yarıya indirildi ve Büyükelçi Özoral, anıta çelenk bıraktı.

Daha sonra Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde devam eden törende konuşan Özoral, Atatürk'ün yaşadığı dönemde emperyalizme büyük darbe vurduğunu söyledi.

Emperyalizmin askeri güçle dünyaya hakim olma politikasında 20. yüzyılın başına kadar büyük başarılar elde ettiğini ve bu politikanın 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürdüğünü belirten Özoral, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak ondan sonra bir dönüm noktasına gelindi. Bu dönüm noktasının mimarı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Emperyalistler, Kurtuluş Savaşı'nda ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ten öyle bir şamar yediler ki; bu şamarı hala unutabilmiş değiller.

Hala her gün bizden bunun hesabını sormaya çalışıyorlar. Bunun için bizlerdeki Atatürk sevgisini azaltmaya çalışıyorlar. Atatürk, ölümünden sonra en fazla saldırıya uğrayan manevi şahsiyet. Bunun en temel sebebi emperyalistlerin yediği o tokat."

"Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere doğru yürüyeceğiz"

Atatürk'ün 57 yıllık hayatına çok güzel şeyler sığdırdığına ve çok ağır şartlar altında memlekete adanmış bir hayat yaşadığına işaret eden Özoral, "Atatürk sevgisi, bizleri bir araya getiren, Cumhuriyet'i ayakta tutan en temel değerlerden biridir. Emin olun ki Atatürk sevgisini kaybettiğimiz gün, milletimizin var olma umudu da kaybolacaktır. İşte emperyalistlerin uğraştıkları şey de bu." diye konuştu.

Özoral, bu sevgiyi genç kuşaklara anlattıkça Atatürk'ün mirasını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuzlarda sokaklara dökülerek, milli ve yerli savunma sanayimizi ve ekonomimizi geliştirerek Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedeflere doğru yürüyeceğiz fakat her yeni nesil, bu bayrak yarışını daha ileriye taşımak zorunda. Bayrağı ve Atatürk sevgisini daha ileriye taşıyacağız ki bize bugüne kadar umut besleyen mazlum milletler umutlarını sonsuza kadar sürdürsün."

Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı film gösteriminin de yapıldığı törende, Atatürk hakkında kompozisyon ve şiirler okundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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