Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
7 saat önce
Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:55 Kaynak: AA
Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!