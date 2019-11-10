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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:55 Kaynak: AA
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