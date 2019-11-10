Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Ağlayan vatandaş KONYA - Konya'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.