Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Jandarma Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Jandarma Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.

Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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