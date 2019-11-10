Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta törenlerle anıldı.

Samsun'daki tören Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Kaymak, Şeref Defteri'ni imzaladı.



Vali Kaymak Şeref Defteri'ne, "Dahili ve harici düşmanlara rağmen milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek hepimizin müşterek vazifesidir. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." yazdı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı, oratoryo sunuldu, öğrenciler şiirler okudu.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.

Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Çorum

Çorum Yunus Emre Parkı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçekler bırakıldı.

Tören, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Atatürk'ü anma programıyla son buldu.

Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak ve siyasi partilerin il başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Daha sonra göndere çekilen bayrak, yarıya indirildi.

Tören, Gazi Osman Paşa Ortaokulu tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı ile sona erdi.

Çankırı

Anıt Alanı'ndaki törende Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde Atatürk Fotoğrafları sergisi açıldı. Tören, Atatürk'ü anma programıyla sona erdi.

Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'nda çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören, Abdurrahmanpaşa ve Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar liseleri müdürlüklerince Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Salonu'nda hazırlanan anma programının ardından sona erdi.



Programa, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Sinop'ta törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Bazı esnaf ve vatandaşlar da sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.



Tören, Kültür Merkezi'nde yapılan anma programı ile sona erdi.