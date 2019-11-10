Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Buradaki törenin ardından Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu salonunda Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu programla anma töreni devam etti.



Pazaryeri

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.



Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde devam eden törene, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkan vekili Hüseyin Ünal, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Program, şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.



Gölpazarı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saat 09.05'te siren seslerinin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda devam programa, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Anma töreni, şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi ve çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.