Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Büyük Atatürk'ün en önemli hediyelerinden biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda hiç durmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkol, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, istiklal mücadelesine liderlik eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştırdığını belirtti.

Ülkenin o dönemin zor şartlarına rağmen az zamanda büyük işler başaran Atatürk'ün öngörüsü, kararlılığı ve cesaretiyle her zaman Türk girişimcisine örnek olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"TİSK camiası olarak, ülkemizin modern dünyada saygın bir yer edinebilmesi için sorumlu olduğumuzun her zaman bilincindeyiz. Bunun için Büyük Atatürk'ün en önemli hediyelerden biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda hiç durmadan çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."