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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta anma töreni düzenlendi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta anma töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen anma törenine, Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ, Atatürk'ün askeri dehası ve insani özelliklerini konu alan bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından etkinlikte Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve öğrencilerin hazırladığı Atatürk Oratoryosu sahnelendi.

Vali Funda Kocabıyık ve beraberindekiler, törenin ardından öğrencilerin sergisini gezdi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Uşak Üniversitesi, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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