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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük ilçesinde anma töreni düzenlendi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma program, Atatürk Atını'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İMKB Anadolu Lisesi'nde devam eden programda, Atatürk Türkiyesi adlı oyunun gösterimi yapıldı.

Program sonunda Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programlara, İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcı Vekili Feyzullah Şentürk, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, STK temsilciler ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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