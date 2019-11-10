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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van'ın Çatak ilçesinde anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van'ın Çatak ilçesinde anıldı.

İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Kaymakam Ekrem Çeçen ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk İlkokulu konferans salonunda devam eden törende, Çatak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon ve oratoryo gösteriminin yapıldığı tören, okuldaki resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Hümeyra Yar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Çatak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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