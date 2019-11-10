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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Burdur'un Bucak ve Karamanlı ilçelerinde törenlerle anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Burdur'un Bucak ve Karamanlı ilçelerinde törenlerle anıldı.

Bucak'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Törene Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anma töreni daha sonra Bucak Kültür Merkezi'nde devam etti.

Karamanlı'daki törene ise Kaymakam Adem Topaca, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saat 09.05'te sirenler çaldığında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programına Nimet Güvener İlkokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Anma etkinliğinde öğrenciler şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Karamanlı, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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