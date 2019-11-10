Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muş'un Bulanık içesinde anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muş'un Bulanık içesinde anıldı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saatlerin 09.05'i göstermesiyle salınan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi salonunda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi tören sona erdi.

Törene, Kaymakam Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı İrem Cantürk, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Bulanık, Türkiye, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]