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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi.

Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi. Törende Jeopark Orta Okulu öğrencileri, Kent Meydanındaki Atatürk Anıtının önünde gösteri yaptı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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