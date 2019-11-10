Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
6 saat önce
Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:58 Kaynak: AA
Kula'da Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Jeopark Orta Okulu öğrencilerinin gösterisi MANİSA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kula ilçesinde tören düzenlendi. Törende Jeopark Orta Okulu öğrencileri, Kent Meydanındaki Atatürk Anıtının önünde gösteri yaptı.
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