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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde anıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yavuz Sultan Selim İlkokulunda devam eden törende öğrencileri tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterimi yapıldı.

Törene Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgenaral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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