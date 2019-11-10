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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde anıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde anıldı.

İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda devam eden törende, Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan şiir ve oratoryo sunumu yapıldı.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlyas Göbelek, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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