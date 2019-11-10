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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda devam etti

Burada, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratorya gösterimi sunuldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Musa Kaya, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Başkale, Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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