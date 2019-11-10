Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda devam etti.

Atatürk'ü konulu sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, hazırlanan gösteriler sahnelendi.

Törene Kaymakam Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Cumhuriyet Savcısı Melek Ölmez, Hakim Selin Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]