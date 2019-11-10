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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen tören ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yılında anıldı.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen tören ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yılında anıldı.


Sandıklı'daki anma töreni Hükümet Konağı önünde saat 09.05'de sirenlerin çalınması ile başladı. Etkinlikte, Atatürk anıtına Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mehmet Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl, anıta çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak bayraklar, yarıya indirildi.


Anma programı daha sonra Türk Telekom Fen Lisesi konferans salonunda Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma etkinliği ile devam etti. Buradaki programda Atatürk'ün hayatı anlatıldı, Atatürk ile ilgili şiirler okundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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