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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

7 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Tunceli'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Tunceli'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Tunceli'de ilk tören Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında konuşan Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Melek Sezer Yüksel, büyük önder Atatürk'ü ölümün 81. yılında saygı minnetle andıklarını söyledi.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirler, "Atatürk Oratoryosu" ve hafta dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkan Vekili Ümit Kaya, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:55 Kaynak: AA
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