Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
6 saat önce
Atatürk anıtına çelenklerin sunulması Sirenlerin çalması ve saygı duruşu Yanan meşale Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla'da törenlerle anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:11 Kaynak: AA
Atatürk anıtına çelenklerin sunulması
Sirenlerin çalması ve saygı duruşu
Yanan meşale
Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla'da törenlerle anıldı.
Muğla'daki tören Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün anıta çelenk sundu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı