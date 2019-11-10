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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması Sirenlerin çalması ve saygı duruşu Yanan meşale Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla'da törenlerle anıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

Sirenlerin çalması ve saygı duruşu

Yanan meşale

Çocukların Atatürk Anıtına çiçek ve notlar bırakması MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla'da törenlerle anıldı.

Muğla'daki tören Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün anıta çelenk sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:11 Kaynak: AA
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