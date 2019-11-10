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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Şanlıurfa'nın ilçelerinde de törenlerle anıldı.

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Şanlıurfa'nın ilçelerinde de törenlerle anıldı.

Harran Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bayrakların yarıya indirildiği, sirenlerin çalındığı törende İstiklal Marşı okundu.

Harran'da düzenlenen törene, Kaymakam Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkan Vekili Sait Ardan ile öğretmen, öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Harran İMKB Anadolu Lisesinde devam eden program, şiirlein okunması ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.

Ceylanpınar

Ceylanpınar Hükumet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören,15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda devam etti. Şehit Cuma İbiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu program sunuldu.

Programa Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkan Vekili Adil Yıldırım, Garnizon Komutanı Tank Yüzbaşı Tahsin Arda Karabiber, kurum amirleri, şehit aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Benzer anma törenleri, kentin diğer ilçelerinde de gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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