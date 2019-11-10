Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Avrupa'daki Türk misyonlarında anıldı.

Türkiye'nin Paris, Brüksel, Londra, Budapeşte, Stockholm, Roma büyükelçilikleriyle Almanya'daki 13 başkonsolosluk ve Rotterdam Başkonsolosluğunda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüm misyonlarda yerel saatle 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Almanya

Berlin Başkonsolosluğu'nda düzenlenen anma töreninde, ilkokul öğrencileri Atatürk'ü anlatan şiirler okudu.

Burada konuşan Başkonsolos Olgun Yücekök, Atatürk'ü ilk olarak büyükannesinden dinlediğini belirterek, "Büyükannem Manisalıydı ve düşman askerlerinin nasıl da kaçarken yakıp yıktıklarını iyi biliyordu. Atatürk'ün de Türkiye'yi kurtaran büyük bir kurtarıcı olduğunu anlatırdı. Benim Atatürk'ü ilk tanımam böyle oldu." ifadesini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'na katılarak şehit olanlara, gazi kalanlara minnettar olduklarını dile getiren Yücekök, kendilerine emanet edilen sancağı gelecek nesillere en iyi şekilde devretmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun şahsında dava, silah arkadaşları, istiklal mücadelesinin tüm kahramanları, tüm şehitlerle gaziler saygı ve şükranla anıldı.

Başkonsolos Ceyhun Erciyes, 10 Kasımların Atatürk'ün hayatını, ideallerini ve Cumhuriyet'i daha iyi anlamak ve gençlere daha iyi anlatmak için bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Erciyes, Türk milletine bırakılmış en büyük emanetin Cumhuriyet olduğunu, Cumhuriyet'i muasır medeniyet seviyesinin ötesine taşıyabilmek için birlik ve beraberlik içinde az zamanda daha çok işler başarılması gerektiğini kaydetti.

Essen Başkonsolosluğu'ndaki törene katılan Duisburg Essen Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Ünalan, Atatürk'ün 1917'de Veliaht Sultan Vahdettin ile katıldığı Almanya seyahatinde, Essen kentini ziyaretiyle ilgili sunum yaptı.

Belçika

Brüksel'de düzenlenen anma töreninde konuşan Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, her sene aynı şevk ve heyecanla Atatürk'ü andıklarını söyledi.

"Ölümünün ardından 81 yıl geçmesine rağmen halen bu kadar büyük bir heyecanla, saygıyla ve bağlılıkla anılan bir lider yoktur." diyen Gümrükçü, "Bu dahi tek başına Atatürk'ün ne kadar nadide ve istisnai bir lider olduğunu ve Türk milletinin kalbinde onun için beslediği sevginin ne kadar büyük olduğunu başlı başına ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Programda, "Güneşin Adı Atatürk" belgeseli gösterimi de yapıldı.

Törene, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Belçika'daki Türk kurumlarının temsilcileri, diplomatik ve askeri erkandan çok sayıda kişi katıldı.

NATO Temsilciliğinde anma töreni

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ndeki törene, Daimi Temsilci Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem ile diplomatik ve askeri erkandan birçok isim katıldı.

Tören, Büyükelçi Öztürk'ün konuşması, Atatürk'ün fotoğraf ve görüntülerini içeren sunum ve şiir okunmasıyla son buldu.

Fransa

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'ndaki törende konuşan Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Atatürk'ü farklı kılan onun bizzat kişiliği olduğunu söyledi.

Musa, "Atatürk'ü bu kadar unutulmaz ve vazgeçilmez kılan, bu kadar sevilmesini sağlayan milletin bağrında bu kadar köklü yer edinmesine zemin hazırlayan nedir? Bunu her defasında irdelemek gibi milli görevle de muhatap olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullanarak, Atatürk'ün öncülük ettiği mücadelenin ilham kaynağı teşkil ettiğini belirtti.

Türk milletinin hedefinin, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak olduğuna işaret eden Musa, bu seviyenin birçok alanda yakalandığını, Türkiye'de terör konusunda yıllardır mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

Musa, " Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye, sınırlarının ötesinde de barışa herkesten ve her ülkeden daha fazla önem verdiğini ve barış tesis etmek için her şeyi göze aldığını ve alacağını göstermiştir." dedi.

Türkiye'nin tüm sınamalardan güçlü çıktığını ve çıkmaya devam edeceğine dikkati çeken Musa, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun da Türkiye'nin mücadelesine en anlamlı katkı vereceğinden şüphe duymadığını belirtti.

Törene, OECD Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, diplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Hollanda

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'ndaki törene, konsolosluk çalışanları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Aytaç Yılmaz'ın günün önemine dair konuşmasının ardından, Atatürk'ün hayatından kesitlerin bulunduğu video sunumu yapıldı.

Tören, keman sanatçısı Ozan Çetinkaya'nın icra ettiği Atatürk'ün en sevdiği eserlerle son buldu.

İtalya

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ndeki törene, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile eşi Evren Esenli, büyükelçilik yetkilileri, Roma'da eğitim gören Türk öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Esenli, Mustafa Kemal Atatürk'ün karakteristik özelliklerini, veciz sözlerinden verdiği örneklerle anlattı.

Büyük Önder için Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda da Başkonsolos Özgür Uludüz ev sahipliğinde tören düzenlendi.

İspanya

Madrid'de de büyükelçilik rezidansında Büyükelçi Cihad Erginay'ın düzenlediği törene, büyükelçilik çalışanları, askeri temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Macaristan

Budapeşte'deki Naphegy Meydanı'nda bulunan Atatürk büstü önündeki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İsveç

Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen törene, Askeri Ataşe Albay Metin Demirkıran, elçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yunt, "Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Askeri Ataşe Metin Demirkıran, Atatürk'ün izlediği yolun, diplomasinin ve devlet adamlığının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

İsviçre

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğundaki törende konuşan Başkonsolos Mehmet Sait Uyanık, Mustafa Kemal Atatürk'ü ayrıcalıklı lider yapan özelliğinin çok yönlü şekilde gelişme, ilerleme ve hep daha ileri gitme azmi olduğunu ifade etti.

Uyanık, bu azmin Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği Türk gençliğine verdiği temelin değeri olduğunu belirterek, "Kendini her alanda ve sürekli geliştiren nesiller yetiştirmek, Mustafa Kemal gibi düşünmenin ilk adımıdır. Bu adım, yeni nesillerin geçmişi bilerek, ülkelerine ve kültürlerine sahip çıkma bilinciyle doğru şekilde geleceğe hazırlanmalarından geçer." diye konuştu.