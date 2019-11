Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Samsun'un ilçelerinde tören düzenlendi.

Havza Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.

Törene, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

Buradaki programın ardından anma programı Havza 25 Mayıs Ortaokulu tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi.

Okul Müdürü İbrahim İşleyen tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Okunan şiirlerin ardından, oratoryo ve müzik öğretmenleri tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Havza Şubesi ve CHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından da anma programı düzenledi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban konuşma yaptı.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de yaptığı konuşmada, Atatürk sevgisinin her zaman yüreklerinde olduğunu belirterek, "81 yıl önce aramızdan ayrılan Ulu Önder Gazi Mustafa Atatürk'ün ilke ve fikirleri daima yaşamakta. 81 yıl önce Atatürk'ün maddi bedeni aramızdan ayrıldı. O fikirleri ile her zaman bizlerle. Atatürk'e olan sevgi her geçen zaman diliminde artmakta. Atatürk'ün ilke, inkılap ve devrimler ile bizlere emanet etmiş olduğu Cumhuriyeti kimse yıkamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve rahmet ile anarken Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlarını lanet ile kınıyorum." dedi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Kavak ilçesinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Karaköse, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu anıta çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler çaldı, saygı duruşu gerçekleştirildi. Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.

Daha sonra İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programına Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonu'nda devam edildi.

Buradaki anma programa protokol, davetliler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden anma programı, Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi tarafından sunuldu.

Okulun Tarih Öğretmeni Yücel Zahireci'nin konuşmasının ardından, "Mustafa Kemal'in Son Sözü" isimli video sunumu yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu.

Selanik göçmenlerinden Murat Üstün'ün Atatürk'ün zeybek oyununu canlandırdığı anma programı "10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Anma programının ardından ressam Melek Yıldız Ergül'ün "Atatürk" konulu resim sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Törene, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Ozan Özçelik, Vezirköprü Jandarma Komutanı Ümit Çetinkaya, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.