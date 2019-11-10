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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Taşova ve Suluova'da anıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Taşova ve Suluova'da anıldı.

Taşova'da Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saat 9.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.


Müftülük salonunda devam eden programda, Atatürk'ün hayatını anlatan video gösterildi, şiirler okundu.

Programa, Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Suluova'da Atatürk Ortaokulu 8-A sınıf öğrencileri Belediye Şehitliğini ziyaret etti.

Öğrenciler şehitlikte, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Osman Kocaman ile ders işledi.

Daha sonra öğrenciler, şehit mezarlarını ziyaret etti, ellerindeki karanfilleri şehit kabirlerine bırakarak dualar edip minnet duygularını ifade ettiler ve asker selamı ile tüm şehitleri selamladılar.

Şehitlik ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Okul Müdürü Cengiz Kaşka, Müdür Yardımcısı Adem Akbulut ile öğrenciler katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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